Sanremo: scuola Pascoli, a gennaio potrebbero riaprire le classi

A gennaio 2021 potrebbero riaprire alcune aule della scuola Pascoli

“In questi tempi così difficili penso che sia importante anche evidenziare i lavori che proseguono, i progetti che prendono forma, gli investimenti che si concretizzano. Soprattutto sulla scuola, che oggi sta vivendo una fase particolarmente difficile”. Ad annunciarlo è il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e il riferimento è ai lavori della scuola Pascoli di Sanremo.

“Quella che vedete in foto è una delle tante aule della scuola Pascoli in cui stiamo lavorando, completamente trasformata. L’anno scorso avviammo un’approfondita analisi diagnostica su tutti i plessi scolastici, che sulla Pascoli evidenziò notevoli problemi strutturali determinandone l’inagibilità”.

Il Comune aveva predisposto 700mila euro di finanziamento per avviare il recupero

Prosegue il sindaco: “La primavera scorsa, invece, predisponemmo un maxi stanziamento di circa 700 mila euro per avviare il suo recupero, determinati a riportare al suo interno, in spazi rinnovati e sicuri, tutti i ragazzi provvisoriamente dislocati nelle strutture modulari. I lavori procedono bene e auspico si riescano a rispettare le tempistiche prefissate per riaprire la scuola a gennaio 2021. Con la speranza che il prossimo possa essere un anno completamente diverso da quello che stiamo vivendo”.