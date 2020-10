Scuola e covid: approvate schede progettuali per adeguamento plessi Maria Primina e Giovanni Ruffini

Il Comune di Bordighera ha approvato le schede progettuali di adeguamento dei plessi scolastici “Maria Primina”, di frazione Borghetto San Nicolò e Giovanni Ruffini, di via Pelloux, con l’obiettivo di ricavare nuovi spazi per assicurare il distanziamento sociale agli studenti.

I progetti riguardano il reperimento di nuovi spazi didattici

L’importo complessivo dei lavori è di 39.288 euro, suddivisi in 21.200 euro per il primo intervento e in 18.088 euro per il secondo. I progetti riguardano le opere di manutenzione, modifica e aumento degli spazi didattici, negli stabili scolastici di proprietà comunale “per fronteggiare – è scritto nella delibera – ò’emergenza sanitaria”. Per motivi di urgenza il settore tecnico ha già appaltato tutte le opere necessarie.

