Siccità: braccio di ferro sul bypass del Nervia tra ambientalisti e 11 Comuni

Nel mirino c'è la realizzazione di un bypass tra l'acquedotto del Nervia e del Roya

Per contrastare la siccità che da mesi ormai attanaglia l’estremo Ponente della Liguria, e per evitare che restino all’asciutto diversi Comuni del comprensorio intemelio, sarà necessario realizzare un bypass, una conduttura che colleghi l’acquedotto del torrente Nervia al Roya. Tuttavia, i lavori potrebbero slittare per la sollevazione degli ambientalisti, secondo cui questo intervento metterebbe a rischio l’oasi faunistica del Nervia.

Sulla vicenda è previsto, alle 17, un vertice in Prefettura

Undici i Comuni a vario titolo coinvolti: Seborga, Vallebona, Camporosso, Bordighera, Dolceacqua, Isolabona, Perinaldo, San Biagio, Soldano, Vallecrosia e Ventimiglia.

“L'intervento che verrà fatto nell'Oasi del Nervia (al confine tra i Comuni di Camporosso e Ventimiglia, ndr) è stato progettato per allacciare l'acquedotto del Roja con la rete idrica del resto del comprensorio. Ci rendiamo conto dell'estrema importanza di questo intervento specialmente in questo periodo - si legge in un post dell’associazione Oasi del Nervia -. Sarà, però, un intervento devastante che butterà a mare sette anni di vita dell'ecosistema dell'Oasi, esattamente il tempo che ha impiegato a riprendersi dal colpo devastante che era stato il ponte ciclopedonale. Proprio adesso che si vedevano i risultati di una natura che cresce rigogliosa, siamo di nuovo costretti a dover vedere un azzeramento dell’habitat”.

La necessità di creare il bypass

nasce dal fatto che la falda del Nervia è ormai quasi a secco e c’è il rischio di entrata del cuneo salino da parte del mare. La Ireti, quindi, dovrebbe realizzare questo collegamento, che passa attraverso la ciclabile di Nervia ma i lavori potrebbero slittare per via di questo braccio di ferro.

Fabrizio Tenerelli