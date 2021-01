Sindaco Conio invita al rispetto delle regole “Solo così supereremo questo periodo”

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, a ridosso dell’ingresso della Liguria, da domenica, in zona arancione, rivolge un messaggio tramite la sua pagina FB istituzionale ai suoi concittadini, invitando al rispetto delle regole, per sconfiggere il Coronavirus una volta per tutte.

Sindaco Conio “Sono vicino a voi tutti”

“Permettetemi di esprimere tutta la mia vicinanza a voi tutti – scrive il primo cittadino – ; è innegabile che si stia vivendo un’epoca drammatica sia dal punto di vista sanitario che economico. Solo però – afferma – con il rispetto delle regole e il senso di responsabilità potremmo superarlo tutti insieme”

Il punto sul nuovo Dpcm

“Domenica 17 gennaio – scrive il sindaco, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini in merito alle segnalazioni, in qualche modo disorientate, a riguardo dell’ultimo Dpcm che abbassa le soglie di sicurezza per i parametri che sanciscono la zona di rischio – entrerà in vigore la nuova zonizzazione delle Regioni che prevede per la Liguria il passaggio dalla fascia gialla a quella arancione”. Un destino che accomuna numerose regioni italiane: solo Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana provincia autonoma di Trento e Molise restano in fascia gialla.

Scuole e bar

“Ecco le regole salienti – prosegue Conio – della fascia di nostro interesse. La didattica a distanza per le scuole superiori proseguirà per un’altra settimana. Faccio notare che i bar sabato potranno essere aperti sino alle ore 18, mentre da domenica scatta l’obbligo di chiusura, con possibilità comunque di vendita per asporto e consegna a domicilio”