Panetta commenta l'esito del sondaggio sul gradimento della passata amministrazione

“Come Federazione Civica non abbiamo ancora esaminato a fondo il sondaggio, ma i risultati che appaiono a prima vista non stupiscono più di tanto. Noi siamo sempre stati convinti, e continuiamo ad esserlo, che l'ultima amministrazione, della quale molti di noi hanno fatto parte, anche con ruoli importanti, ha ben amministrato e non meritava certamente di essere sciolta, solo perché quattro consiglieri: la minoranza della maggioranza, hanno scelto di andare dal notaio a firmare con l’opposizione”.

"Abbiamo lavorato molto e programmato molto, portando oltre 20 milioni di contributi"

Così Tiziana Panetta della Federazione Civica, commenta il sondaggio divulgato ieri dalla società quorum, che dà come favorito l’ex sindaco Gaetano Scullino alle prossime elezioni amministrative, a fronte anche del gradimento della passata amministrazione. “Abbiamo lavorato molto e programmato molto, portando oltre 20 milioni di contributi a Ventimiglia - prosegue Panetta -. Naturalmente il sindaco Scullino era tra tutti noi la persona più in vista, tutti noi lo sostenevamo e spesso abbiamo lavorato dietro le quinte. Vi era molto ancora da fare”.

Conclude Panetta: “Il nostro sostegno è fondamentale per qualsiasi candidato sindaco, che abbia voglia di lavorare per il bene della città; all'interno della macchina comunale e per gli addetti ai lavori tutti sanno le competenze che abbiamo per amministrare bene. Per la Federazione la priorità non è tanto dare un volto al futuro Sindaco, quanto creare una vera e propria squadra di lavoro, per poter amministratore la città in modo coeso: vogliamo un gioco di squadra e maggiore coinvolgimento di tutti, non un solo uomo al comando”.