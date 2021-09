Tassa sui grandi patrimoni raccolta firme di Sinistra Italiana a Sanremo

E' stato allestito un banchetto di Sinistra Italiana in via Escoffier, a ridosso di via Matteotti, a Sanremo per la raccolta firme a favore della tassazione dei grandi patrimoni.

Tassa sui grandi patrimoni - Next generation tax

"Si chiama Next Generation Tax ed è l’unica proposta di tassazione sulle grandi ricchezze che in realtà elimina due tasse: l’Imu sulla seconda casa e l’imposta di bollo sui conti correnti" spiega Fabio Ormea di Sinistra Italiana.

"La Next Generation Tax guarda al futuro del Paese: perché intendiamo utilizzare i proventi della tassazione sulle grandissime ricchezze per fare il più grande investimento pubblico sul futuro che l’Italia abbia mai conosciuto".

E aggiunge: "Ovvero garantire le migliori opportunità alle giovani generazioni, attraverso gli asili nido pubblici gratuiti, la formazione gratuita dalla culla all’università, i libri di testo gratuiti e il trasporto pubblico locale gratuito per i pendolari".

Atteso a Sanremo anche l'on. Nicola Fratoianni al banchetto di Sinistra Italiana

Intervista a Fabio Ormea: