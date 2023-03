Tiziana Panetta è il candidato sindaco della Federazione civica a Ventimiglia

La Federazione civica ha sciolto le riserve dopo il sondaggio

L’avvocato Tiziana Panetta, ex assessore della trascorsa Giunta cel sindaco Gaetano scullino, è il candidato sindaco della Federazione civica di Ventimiglia alle prossime elezioni comunali. L’annuncio arriva dopo l’esito del sondaggio commissionato dalla stessa coalizione.

“I dati della ricerca appena commissionata ci confortano e ci motivano con indicazioni chiare - si legge in una nota della Federazione - i cittadini vogliono un'amministrazione civica e con persone competenti. I nostri candidati Tiziana Panetta, Nico Martinetto e Giuseppe Palmero hanno avuto risultati eccezionali, sono stati preferiti a tutti i candidati sindaci, ripeto tutti. Da civici veri, moderati e liberi da imposizioni dall'alto sono trasversali agli schieramenti politici ed hanno il consenso da sinistra a destra e di tutto il centro”.

Nel sondaggio erano indicati non solo i papabili candidati della propria coalizione

ma anche gli altri in corsa alle amministrative. “Stiamo rivoluzionando il modo di amministrare a Ventimiglia. Flavio Di Muro, Gaetano Scullino e Gabriele Sismondini sono dietro a diversi punti di distanza, Roberto Parodi ancora di più”. E poi: “Non scegliamo la via dell’ammucchiata per sommare voti, e neppure quello dei gruppi con interessi rilevanti ma circoscritti rispetto alle necessità di tutta la città. Non cerchiamo polemiche o peggio litigi. Con l’aiuto dei cittadini faremo la nostra campagna elettorale senza personalismi, sui programmi e con le persone senza preconcetti e senza etichette assegnate”.

La squadra sarà, dunque, guidata da Tiziana Panetta, con Nico Martinetto e Giuseppe Palmero. “Il sindaco - conclude - sarà il sesto assessore, il capitano della squadra che vince se tutta la squadra gioca bene. Continuità nei programmi ma cambio di metodo, basta con un uomo al comando, si procederà amministrando in squadra e coinvolgendo”.

Fabrizio Tenerelli