Tris di amministratori a Ventimiglia per Cambiamo e nasce il gruppo consiliare

FOTO E VIDEO INTERVISTE

“Cambiamo", il partito che fa capo al governatore della Liguria, Giovanni Toti, è entrato nella maggioranza consiliare di Ventimiglia

Il partito di Toti entra in Consiglio e in Giunta

“Cambiamo", il partito che fa capo al governatore della Liguria, Giovanni Toti, è entrato, ufficialmente oggi, nella maggioranza consiliare di Ventimiglia, con due consiglieri (Francesco Mauro, ex Fratelli d’Italia, che è anche capogruppo; e Cristina D’Andrea, ex Forza Italia) e un assessore (Matteo De Villa, ex Forza Italia). Mauro, ex segretario cittadino di FdI era stato costretto a uscire dal partito, a fine 2020, in seguito a un polemica interna; De Villa e D'Andrea, invece, sono stati sfiduciati nei mesi scorsi, dal nuovo direttivo cittadino per aver votato a favore della pratica riguardante la realizzazione di un supermercato Coop, in via Cabagni Baccini.

Le dichiarazioni di Marco Scajola

“E’ un gruppo che si pone all’interno e in continuità con il ruolo che i tre amministratori stanno già svolgendo nella maggioranza di centrodestra - ha detto l’assessore regionale Marco Scajola, personaggio di spicco del movimento -. Questa non è un’operazione contro qualcuno, ma una semplice evoluzione politica da parte di tre amici che hanno fatto una valutazione e una scelta in maniera del tutto autonoma”.

Ed ha aggiunto: “Fa piacere che a Ventimiglia, anche con Matteo Ambesi, si stia creando un bel gruppo giovane. Penso che quando dei giovani si occupano di politica e di amministrazione e ci mettono la faccia, al di là delle squadre in cui militano, è sempre un piacere”. Scajola ha anche annunciato, che prossimamente il vicesindaco di Camporosso, Maurizio Morabito, ricoprirà un ruolo di responsabilità per la Val Nervia, dove il movimento conta già un buon numero di adesioni.

“Mi fa piacere, che dei giovani si impegnino in politica - ha affermato il coordinatore provinciale imperiese di Cambiamo, Giuseppe Di Meco -. Da parte nostra garantiamo la massima collaborazione”.

Parla Francesco Mauro

Soddisfazione da parte dei tre nuovi amministratori del gruppo. “Entro in un partito che mi permetterà di esprimermi e fare politica per le persone - afferma Mauro -. La mia priorità è ricevere le persone, ascoltare le problematiche e cercare di trovare una soluzione”.

Il commento di De Villa

C’è, quindi, De Villa: “Per noi è motivo di grande soddisfazione aderire al gruppo, perché crediamo nelle capacità del presidente Toti e dell’assessore Scajola.. Credo che da oggi ci sarà ancora maggiore sinergia tra l’amministrazione di Ventimiglia e la Regione”.

Le dichiarazioni di Cristina D’Andrea

“Sono molto contenta, dopo questi mesi di riflessione personale, del passaggio a Cambiamo. E’ un partito di cui condivido in pieno il programma, dallo snellimento della burocrazia alla realizzazione di infrastrutture. Un partito abbastanza giovane, che sta prendendo sempre più piede e consenso sia a livello locale, che regionale e statale”.

Presente all’ufficializzazione del passaggio anche il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino (indipendente, di area centrodestra): “”Di questa adesione al partito del presidente Toti penso ogni bene. Abbiamo due consiglieri comunali eletti dai ventimigliesi e un assessore, che ormai da due anni e mezzo, condividono un percorso con noi, un percorso in cui non sono mancate difficoltà: dalla tempesta Alex al Covid. Ma non ci siamo scoraggiati e ora i frutti cominciano ad arrivare. Sono tre amministratori giovani, ma anche se è da poco tempo che fanno politica ho avuto modo di apprezzare il loro modo di stare in maggioranza, nella discussione senza preconcetti, nella dialettica, ma anche poi nella capacità di condividere un percorso e un programma che sia finalizzato solo ed esclusivamente al bene dei cittadini”.