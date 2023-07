Ventimiglia: in arrivo dal governo 250mila euro per la videosorveglianza

Il contributo è per il confinanziamento della videosorveglianza

Il Comune di Ventimiglia riceverà 250mila euro dal governo a titolo di cofinanziamento per nuovi impianti di videosorveglianza. Lo annuncia il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro. “Ottima notizia, ci mettiamo subito al lavoro per dare seguito alla procedura. Questo contributo economico verrà certamente accompagnato da un investimento che la nostra amministrazione sosterrà per dotare Ventimiglia del più efficace ed efficiente sistema di video sorveglianza”.

“Migliorare la sicurezza in città è una nostra priorità"

Conclude il primo cittadino: “Migliorare la sicurezza in città è una nostra priorità e dotarci di un innovativo sistema di monitoraggio del territorio sarà utile sia per prevenire che per reprimere episodi di violenza ed illegalità. È un punto fondamentale del nostro programma di mandato che, grazie anche a questo importante finanziamento, andremo a sviluppare fin da subito".