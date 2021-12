Ventimiglia: nuovi spazi per i cittadini che devono recarsi agli uffici demografici comunali

affidati i lavori

Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dei locali destinati a uffici dell’anagrafe, dello stato civile e dei servizi demografici

Il Comune vuole ricavare nuovi spazi per i cittadini

"Nuovi spazi per i cittadini che devono recarsi agli uffici demografici comunali". Lo annunciano il sindaco di Ventimiglia Gaetano con l'assessore Gianni Ascheri. Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dei locali destinati a uffici dell’anagrafe, dello stato civile e dei servizi demografici situati nell’immobile di Piazza della Libertà a favore della ditta Marino Snc di Marino Enio & C, di Sanremo.

"Si è pensato nella progettazione di migliorare la fruibilità ai servizi da parte del pubblico - affermano i due amministratori - prevedendo nuovi accessi agli uffici tramite la creazione di una scivolo/rampa adatta all’abbattimento delle barriere architettoniche, posizionato su via Ruffini. Abbiamo voluto creare con l’utilizzo di un mobilio correttamente disposto, valorizzando quello antico esistente, una migliore visibilità del pubblico verso i servizi che gli uffici propongono". Il progetto è stato redatto dall'architetto Alessandro Risi, l'importo dei lavori è di 136.627 euro, oltre arredi per 38mila euro e oneri tecnici, Iva e imprevisti per complessivi 224.327 euro”.