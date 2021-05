Ventimiglia: Scullino scrive alla Regione per finanziare 19 progetti di viabilità per 35 milioni

Il sindaco vuole finanziare 19 progetti per 35 milioni

Il sindaco Scullino, invia alla Regione Liguria 19 progetti, per un totale di circa 35 milioni di opere pubbliche chiedendo, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 336/2021, che il Comune di Ventimiglia sia inserito nella “Programmazione regionale degli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, monitoraggi e progettazioni in materia di viabilità e mobilità ciclistica”.

“I tempi erano strettissimi, meno di 30 giorni, ma grazie al grandissimo lavoro del mio Staff e dell’Ufficio tecnico, abbiamo messo insieme tutti i progetti inerenti il piano infrastrutturale che da tempo programmiamo. Solo grazie ad un gran lavoro di pianificazione, con obiettivi certi e costantemente monitorati, abbiamo potuto inserire alcune opere che i ventimigliesi si aspettano da tempo. Tutti interventi di opere pubbliche che avevamo nel nostro programma amministrativo, che riguardano grandi opere nel centro cittadino ma la maggior parte sono dedicate alle nostre frazioni, spesso dimenticate in passato.”

“Senza la ricerca di contributi nulla si può realizzare”

Prosegue il sindaco Scullino: “Senza la ricerca costante di contributi nulla si può realizzare perché il nostro bilancio comunale non lo consente. Un grande lavoro amministrativo fatto in soli due anni nonostante la pandemia Covid, gli eventi franosi del fine 2019 e la tragica tempesta Alex che ha messo in ginocchio la città nella notte tra il 2 e il 3 ottobre.

Non ci sono arrivati ancora i rimborsi delle spese di massima urgenza dal governo, li aspettiamo a breve. I nostri cittadini e commercianti non hanno avuto neanche loro i rimborsi attesi.

La Regione nel 2020 ci ha aiuto con un finanziamento importantissimo che ci consentirà di realizzare ben 1100 parcheggi nelle aree ferroviarie che abilmente la mia amministrazione dopo tanti anni è riuscita ad ottenere.

Siamo certi che il Presidente Toti e i suoi assessori regionali si ricorderanno ancora di Ventimiglia. Comprendiamo che ci sono tanti comuni in attesa di aiuti ma noi siamo stati particolarmente colpiti dall’emergenza alluvionale. Non abbiamo potuto partecipare alla precedente ripartizione importante dei fondi della protezione civile perchè non erano state presentate nel 2018, quando non eravamo noi a governare la città, le schede alla Regione, ma adesso siamo presenti”.

Conclude il Sindaco Scullino, “Un grandissimo lavoro di squadra di tutta la mia Giunta e degli uffici comunali, per ciascuna scheda trasmessa, di seguito vi è il riepilogo degli interventi in programmazione, si è altresì provveduto ad inviare copia del progetto del relativo intervento, sviluppato al livello indicato nella scheda stessa, corredato della documentazione amministrativa nonché di copia della presente lettera di trasmissione alla Regione, caricando tutta la documentazione sul sito regionale”.

L’elenco dei lavori infrastrutturali che rientravano nelle richieste della Regione