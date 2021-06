Asd Ginnastica Riviera dei Fiori alla prova di Campionato Regionale

Si conclude il primo semestre di gare del calendario regionale FGI Liguria con la 2ª Prova del Campionato Regionale d’Insieme di ginnastica ritmica, disputato al PalaMarco di Albenga sabato 5 giugno. Dopo le gare individuali e la serie D le ginnaste agoniste della ritmica dell'Asd Ginnastica Riviera dei Fiori si sono confrontate, in questa occasione (in una prova unica regionale che ha visto la partecipazione di oltre 400 ginnaste), nelle gare di ‘insieme’, un programma di esercizi di squadra e coppie dal livello tecnico ‘impegnativo’.

Sei squadre in gara

Sei le nostre squadre che si sono ben comportate, anche se i risultati con un po’ di esperienza e fortuna potevano andare meglio. Nel livello LC allieve podio sfiorato e quarto posto per la squadra con Lavinia Falcidia, Sofia Pugachev, Esmeralda Caporusso e Giada Caridi. Nella prova open bene le ‘veterane’ della sezione Monica Meli, Michela Andreoli e Matilde Falco. Nel livello LB base una perdita di attrezzo è costato il podio alla coppia Anna Farina e Sofia Alagna classificate al 6 posto. Nella open esordio in questa tipologia di gare per Giorgia Trosso e Giulia Rizzuti. Nel LA2, buon 5° posto in una gara combattuta con punteggi molto vicini tra loro, per le allieve Vittoria Cavallero, Matilde Marsiglia e Greta Parente. Bene anche Laura Garibaldi, Alice Cloe Iaria e Marta Scipione nel livello LA1. Abbastanza soddisfatte le tecniche presenti n campo gara Monia Stabile, Lorenza Frascarelli e Vittoria Arieta.

Archiviato questo primo periodo di gare che, nonostante le numerose difficoltà dovute alla situazione sanitaria e l’indisponibilità di palestre per varie motivazioni, ha visto la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista in tutte le 4 sezioni olimpiche della FederGinnastica (ritmica, artistica maschile e femminile e trampolino) oltre che nel teamgym e nella ginnastica per tutti. Grazie alla competenza e all’entusiasmo dell’intero staff tecnico , siamo riusciti a portare a termine gli impegni programmati e ci prepariamo con fiducia per le finali nazionali . Importante anche l’apporto dato per la fase organizzativa che ci ha visto impegnati in una gara di zona tecnica e numerose prove regionali affidateci dal Comitato FGI Liguria.

Prossimi appuntamenti

Il primo evento nazionale è già in programma a Fano nei giorni 12/13 giugno, con le finali individuali e serie D del Trampolino Elastico con 2 nostre squadre qualificate e 7 individualiste iscritte, le allieve Cecilia Carlo, Matilde Sappia, Roberta Di Michele e Azzurra Diurno e le junior Allison Della Valle, Alice Dosio ed Elisa Voci accompagnate dal tecnico Giulia Bellone.

E saranno 34 i ginnasti e 8 i tecnici che ci rappresenteranno alle finali di Rimini in programma dal 18 al 24 giugno, dove saremo presenti in molte gare a livello individuale e di squadra .Per quanto riguarda la programmazione delle attività estive, siamo tra gli organizzatori in abbinamento con varie Amministrazioni ed Istituzioni Scolastiche ed il coinvolgimento di tante Associazioni presenti sul territorio, degli Educamp Sanremo e TaggiaValleArgentina. Saremo promotori di un GYMCAMPUS FGI di Trampolino dal 2 all’8 agosto (Polo Sportivo Mercato dei Fiori), di corsi di avviamento alla ginnastica estivi ed altro. Per info florgym@libero.it