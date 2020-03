Basket, conclusi i tutti i campionati a causa dell’emergenza sanitaria

La decisione

Si ferma anche il basket. Di fronte all’emergenza sanitaria anche lo sport locale e regionale ha deciso di terminare tutti i campionati e le attività gestite dai Comitati Regionali. La decisione è stata presa dal Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, dopo essersi confrontato in questi giorni con tutte le realtà interessate e considerato il dramma dovuto all’emergenza sanitaria.

Nella nota del Presidente Petrucci rivolta ai Comitati regionali viene scritto: “Egregi, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso nove marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali”.

Per quanto riguarda la Liguria sono da ritenersi conclusi i campionati di Serie C Silver, Serie D, Promozione e Serie C femminile, nonché tutti i campionati giovanili e minibasket maschili e femminili.