Jannik Sinner si conferma campione a Sofia e mette un piede nelle Atp Finals di Torino

un altro successo italiano

Battuto in finale l'ex n° 6 del mondo Gael Monfils. Prosegue la corsa di Jannik Sinner per un posto alle Atp Finals che da quest'anno si disputano a Torino

Jannik Sinner si conferma campione per il secondo anno consecutivo all'Atp 250 di Sofia, in Bulgaria, dopo esattamente un anno fa aveva conquistato il primo dei suoi tornei da professionista. Il 20enne di Sesto Pusteria, di casa a Bordighera dove si allena da sette anni con coach Riccardo Piatti, ha battuto oggi in finale l'ex n° 6 del mondo (attuale 20 Atp) Gael Monfils, con il punteggio di 6-3 6-4 a coronamento di una settimana di ottimo livello, dove nei precedenti due incontri non ha perso neppure un set.

La vittoria di Sofia (41mila euro al vincitore e soprattutto 250 punti Atp) era fondamentale per Sinner in chiave atp Finals. Il talento italiano insegue nella classifica dei migliori otto dell'anno in particolare Hurkacz, che a San Diego non è andato oltre gli ottavi di finale, e Casper Ruud, che nello stesso torneo californiano si gioca questa notte la finale con un sorprendente Cameron Norrie, che in semifinale ha eliminato contro i pronostici un top player come il n° 5 del mondo Andrej Rublev