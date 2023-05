Mager vola ai quarti di finale al Challenger di Francavilla

Il tennista sanremese Gianluca Mager ha staccato il biglietto per i quarti di finale del Challenger di Francavilla, in Abruzzo.

Mager batte Moreno De Alboran a Francavilla

L'atleta di Sanremo, dopo la sospensione del match di ieri pomeriggio, ha ripreso la sfida contro lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran. In tre set (2-6, 7-6 e 6-1) Mager ha avuto la meglio. Il ponentino è reduce dal Challenger di Cagliari: ha guadagnato l'accesso superando le qualificazioni e Caruso e Castagnola, per fermarsi al primo turno contro il francese Ugo Humbert per 6-4 e 6-3.