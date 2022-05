Tiro con l'arco ieri il Trofeo Pinocchio Fase Estiva

Sport

Buoni risultati per gli arcieri dell'Archery Club Ventimiglia presente con 9 arcieri

Bene organizzata dagli Arcieri San Bartolomeo Al Mare con la presenza di Enrico Rebagliati, consigliere federale, e il comitato regionale. In una bellissima giornata di sport si è svolta ieri, Sabato 14 Maggio, la gara regionale “Trofeo Pinocchio Fase Estiva” valida per accedere alla fase nazionale. I giovani arcieri provenivano da tutta la Liguria, 39 in tutto, e sono stati all'altezza delle varie aspettative delle compagnie liguri. Buoni risultati per gli arcieri dell'Archery Club Ventimiglia presente con 9 arcieri, accompagnati dal presidente e istruttore Mario Campagnolo, dagli istruttori Laura Lorenzi, Ido Ferraldeschi e Antonella Merigone, rappresentante del comitato regionale. La competizione è riservata ai giovani arcieri della quarta e quinta elementare e prima e seconda media. Andranno alla fase nazionale, Palmi (RC), Margherita Maccario e Martin Carlo. Questi i risultati dell'Archery Club Ventimiglia:

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile 2012:

2° Carlo Martin

4° Mario Rosati

5° Federico Corradi e primi di squadra con 1158 punti

8° Domenico Campagna

10° Noe Giubilato

Arco Olimpico Giovanissimi Femminile 2012:

3° Giulia Leber

4° Ludovica Maccario

Arco Olimpico Ragazzi Maschile 2010:

3° Leonardo Pavone

Arco Olimpico Ragazzi Femminile 2010:

1° Margherita Maccario

Gli istruttori si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti.