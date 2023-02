Da oggi a Martedì Grasso ecco cosa fare nella nostra provincia

Gli eventi fino al Martedì Grasso

Mercatini, escursioni, mostre ma anche Carnevale per i vostri bambini. Gli appuntamenti nell'imperiese

Domenica 19 febbraio

APRICALE

Mercatino

Dalle 10 in in piazza Vittorio Emanuele mercatino artigianale. Dalle 14.30, piccola festa di carnevale con giochi per i bambini e premiazione per la maschera più originale

BORDIGHERA

Donne tra due realtà

Alle 12 nei pressi di Piazza del Popolo inaugurazione del dipinto Donne tra due realtà delle autrici Antonella Cotta e Delia De Agostini, in arte DeliAnto.

Autunno a Bussana Vecchia

Fino al 26 febbraio è visitabile nella sede dell'U.C.D /Anpi (via Al Mercato 8) la mostra fotografica “Autunno a Bussana Vecchia” di Salvatore Russo. Apertura ore 17.00-19.00.

Il sequestro

Alle ore 18 a Palazzo del Parco di corso Vittorio Emanuele commedia “Il sequestro” con Nino Formicola e Roberto Ciufoli. Biglietti euro 20. Prenotazioni da lunedì a venerdì ore 09/18.30

CAMPOROSSO

Mercatino

Dalle ore 9 alle 19 in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi mercatino degli hobbisti e del brocante

Testimone di Pace 2023

Alle 14.30 al Centro Falcone l’associazione Scuola di Pace consegna ad una giovane studentessa iraniana il una borsa di studio quale vincitrice del premio Testimone di Pace 2023.Il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. conduce l'intervista alla giovane premiata sull'attuale condizione politico-sociale del suo popolo.

CERVO

La mia canzone – storia del Festival di Sanremo

Al Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, visitabile la mostra “La mia canzone – storia del Festival di Sanremo” a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo. Biglietti ingresso 3 euro. Apertura dal martedì alla domenica ore 10.00-13.00 e 14.30-16.30

DIANO ARENTINO

Escursione

Il Comune di Diano Arentino organizza un’escursione ad anello da Diano Roncagli a Evigno. L’evento inaugura la recente riqualificazione dei sentieri. Parte da Diano Roncagli, tranquilla borgata dell’entroterra dianese, e salirà tra dolci mulattiere e strade campestri, addentrandosi in zone di macchia rada mista a piccoli prati, anche dediti al pascolo. L’itinerario ad anello è di media difficoltà (ma adatto a tutti coloro con un allenamento minimo), con alcuni tratti più ripidi in salita: si svilupperà tra boschi di leccio e roverella, antichi coltivi e praterie aperte, caratteristiche di un ambiente più montano. Arrivati nel piccolo paese di Evigno, che ricade nel comune di Diano Arentino, e ai piedi dell’omonimo “Pizzo”, lo si attraverserà per tornare verso valle. Tra splendidi uliveti affiancando in parte il torrente che qui nasce e i suoi meandri modellati dagli elementi in epoche lontane, si farà dunque ritorno al punto di partenza. Il ritrovo è fissato alle ore 09.00 presso il Parco Giaiette, in prossimità di via Giaiette, a Diano Marina, o direttamene in loco, a Roncagli. Distanza: 7 Km circa – Dislivello +/- 280 m – Durata: 3.30 ore circa. Difficoltà: E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato di un equipaggiamento adeguato. L’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di sabato 18 febbraio. Numero massimo di partecipanti: 20 persone. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri). Snack consigliato (Frutta secca o cibo al sacco). Informazioni ed iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972.

IMPERIA

Museo Navale e Planetario

I due centri museali a Calata Anselmi sono aperti al pubblico con un nuovo orario: sabato dalle 17.30 alle ore 21.30, e domenica dalle 15.00 alle 18.00. Orario Spettacoli Planetario: venerdì e sabato: 17.45- 18.45- 20.45; domenica: 15.15- 16.15- 17.15

SANREMO

Teatro

Alle ore 18 al Floriseum Museo del Fiore spettacolo “Anna C.” (monologo finale) con Mari Therese Maillet: spettacolo per la regia di Enzo Mazzullo. Ingresso libero

TAGGIA

Fiera

Dalle ore 8 alle 19 nelle vie del centro storico fiera di San Benedetto, con oltre 160 banchi dalla Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana.

VENTIMIGLIA

Museo Balzi Rossi

Il Museo dei Balzi Rossi è aperto dal martedì alla domenica con orario 8.30-19.30. Per prenotare è possibile telefonare allo 0184/38113. Biglietto combinato a 8€ che consente di visitare, oltre al Museo dei Balzi Rossi anche anche l'Area Archeologica di Nervia - Città romana di Albintimilium a Ventimiglia e il Forte Santa Tecla a Sanremo. Per i minori di 18 anni l'ingresso è gratuito

Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury

Da novembre a febbraio - su prenotazione- Visita guidata e Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury. Ritrovo ore 14.30 all'ingresso in Corso Montecarlo 43. Biglietti euro 20 (ingresso - visita guidata - tea), euro 15 (ingresso-tea). Prenotazione obbligatoria min. 15 persone. Tel. +39 0184 229507 - info@cooperativa-omnia.com

lunedì 20 febbraio

IMPERIA

Museo del clown

Visitabile il museo del clown e il parco di Villa Grock in questi orari: lunedì e venerdì: dalle 9.30 alle 12.30; sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00.

martedì 21 febbraio

SANREMO

Martedì Letterari

Alle ore 16.30 al teatro del Casinò Marco Buticchi, il maestro italiano dell’avventura, presenta il suo nuovo lavoro ”Il serpente e il faraone” (Longanesi). Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Letture scelte da Franco La Sacra e da Loredana De Flaviis. Ingresso libero

TAGGIA

Carnevale dei Ragazzi

Alle ore 14:00, davanti alle opere parrocchiali di Arma per il Martedì Grasso ecco il Carnevale dei Ragazzi con varie attività e musica con l’orchestra filarmonica giovanile di Ventimiglia

SANREMO

Carnevale

Alle ore 16.30, in piazza Santa Brigida Carnevale Fuori Centro