Inaugurazione palestra a Pieve di Teco

Questa mattina alle ore 11.00 si è svolta a Pieve di Teco la cerimonia di inaugurazione della nuova palestra comunale 'Manfredo Manfredi' sita in piazza Borelli. All'iniziativa erano presenti il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri, il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, l'assessore regionale Marco Scajola e gli amministratori locali.

Le parole del sindaco Alessandro Alessandri

"La palestra sarà un punto di riferimento per tutti. L'impianto è nuovo, è stato realizzato a bassi costi ed è stato costruito con dei sistemi a risparmio energetico. Un impianto va a cercare di favorire i giovani, ma sarà a disposizione della popolazione. Proprio qui vicino alla palestra ci sarà la "Casa della Salute" e mi piace vedere la palestra come un luogo di ritrovo di socialità e benessere- il sindaco prosegue- All' interno si può giocare a basket ,pallavolo, fitness. Sarà data in gestione della scuola ma anche in gestione comunale per le attività extra scolastiche. I fondi sono stati dati dalla regione che ringrazio, siamo riusciti a portare a termine questo lavoro a cui tenevo molto"