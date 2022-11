Area Sanremo 2022: proclamati i 20 giovani artisti che domani si affronteranno per partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani

Sono stati proclamati oggi, al Palafiori di Sanremo, i 20 giovani talenti che accedono alla selezione finale di domani, domenica 27 novembre.

I 20 artisti si esibiranno questa sera con un'orchestra di 36 elementi

La Commissione di Valutazione, composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte e Sergio Rubino, insieme l direttore artistico di Area Sanremo Amadeus ha selezionato Colla Zio (band - Lombardia), Dynamite 36 (band - Toscana), Fellow (singolo - Piemonte), Fiat 131 (singolo - Calabria), I Tristi (singolo - Liguria), Jaydar (singolo - Veneto), Jare (singolo - Lombardia), Juma (singolo - Liguria), Mayu (singolo - Svizzera), Michele & Marcos (duo - Abruzzo), Monnaelisa (singolo - Emilia-Romagna), Motus (singolo - Puglia), Noor (singolo - Marche), Pierfrau (singolo - Lombardia), Romeo & Drill (duo - Lazio), Sameblus (band - Lazio), Stefania Tasca (singolo - Piemonte), Valentina Moro (singolo - Lombardia), Zo Vivaldi (singolo - Lombardia) de Sarah Toscano (singolo - Lombardia) che si è aggiudicata la targa “Vittorio De Scalzi”.

Questa sera i 20 artisti avranno la possibilità di esibirsi con un’orchestra di 36 elementi, diretta dal Maestro Ernesto Colombo, misurandosi con alcuni brani proposti dalla Fondazione. Una “Sinfonica Experience” durante la quale il Direttore d’Orchestra e alcuni professori daranno consigli utili ai candidati sul proprio percorso artistico.

Domani la selezione dei 4 artisti che parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani

Gli artisti selezionati si esibiranno domani, domenica 27 novembre, davanti alla Commissione Musicale RAI, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.