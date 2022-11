La compagnia teatrale Il Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare vince il premio FITA Liguria "Tre Caravelle"

E' stata la compagnia teatrale Il Teatro dell'Albero, di San Lorenzo al Mare, a vincere la sesta edizione del premio FITA Liguria “Tre Caravelle” con lo spettacolo "Bugiardi".

Incetta di premi per la compagnia di teatro amatoriale di San Lorenzo al Mare

Grandissimo successo per la compagnia Il Teatro dell'Albero che, alla sesta edizione del premio FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), che si è svolta questa mattina a Villa Durazzo Bombrini Cornigliano a Genova, ha fatto incetta di riconoscimenti vincendo il premio per il miglior spettacolo "Bugiardi", il "Premio Scotti" per il miglior attore, Paolo Paolino, e quello per la miglior attrice, Loredana De Flaviis.

“Lo spettacolo del Teatro dell’Albero risulta perfettamente attuale se non contemporaneo nella messa in scena di Dalila Cozzolino. Uno spettacolo che, spaziando fra tempi comici e fraintendimenti, riesce a mostrare il volto di una società in cui è obbligo l’andare a ripensare il concetto di cosa è vero e cosa è falso. Chi dice la verità e chi mente. Tema che sta permeando le nostre quotidianità e che il teatro riesce a evidenziare come una cartina di tornasole. Il giocare a fare teatro è, in questo spettacolo del Teatro dell’Albero, un modo per comunicare con gli spettatori creando comunità attraverso il sorriso. Ridere sui problemi è il miglior modo per provare ad affrontarli.”

Paolo Paolino ha ricevuto il "Premio Scotti" come migliore attore, sempre per la sua interpretazione in “Bugiardi”, con questa motivazione: “E’ una recitazione, quella di Paolo Paolino, che riesce a dare vita a dei dialoghi con gli altri personaggi in un modo molto interessante. Un approfondimento psicologico trasmesso in modo estremamente leggero. Lavoro non semplice.” mentre Loredana De Flavis è stata premiata come Migliore Attrice, sempre per la sua interpretazione in “Bugiardi”, poiché: “Loredana De Flaviis riesce a dare spessore a un divertente personaggio attraverso perfetti tempi comici. Attraverso un’ottima padronanza scenica accompagna lo spettatore su un piano che unisce teatro comico e visione del nostro intimo. Un ottimo modo per conoscersi senza piangersi addosso.”

La Compagnia dell'albero rappresenterà quindi la Liguria al prossimo Gran Premio Teatro Amatoriale (GPTA) FITA che si svolgerà nel 2023.