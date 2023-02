"Una città nella città" per vivere il Festival fuori dall'Ariston

Grazie a Rai Pubblicità è stato possibile allestire molti eventi che prenderanno il via durante la settimana del Festival

Tutti gli appuntamenti fuori dal teatro Ariston

"Una città nella città" costruita in soli 20 giorni. Questo è quello che ha detto l'Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi a margine della Conferenza Stampa che si è tenuta al Casinò questa mattina per presentare gli eventi messi in piedi grazie a Rai Pubblicità.

"Non è tanto a quanto ammonti la convenzione tra Rai e Comune ma piuttosto quanto vale il ritorno che gli investimenti fatti hanno sulla città - ha detto il sindaco Alberto Biancheri - Occorre valutare cosa si è portato a Sanremo in questi anni grazie ad Amadeus. Il rapporto tra Rai e Sanremo è fondamentale ed è cresciuto sia dentro l'Ariston che fuori. Oggi abbiamo la possibilità di vedere un green carpet , fuochi d' artificio e tantissimo altro Grazie alla RAI abbiamo ottenuto degli spot pubblicitari che hanno messo in mostra il nome di Sanremo a milioni di telespettatori. Ripeto non bisogna vedere questo rapporto unicamente dal punto di vista economico ma anche dei ritorni fantastici che ha sulla città. La nave Costa è stata criticata ma porterà in città migliaia di persone che consumeranno nei bar, ristoranti e negozi"

"Noi come rai pubblicità siamo consapevoli che fare il Festival serve a dare un ritorno alla città. Chi è partner di Sanremo deve dare alla città di Sanremo - ha dichiarato nel suo intervento l'Ad di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia - e noi l'abbiamo fatto iniziando da Piazza Colombo dove ci sarà il Suzuki Stage con animazione dalla mattina con i ragazzi di Area S anremo che si potranno esibire, poi il pomeriggio collegamenti con tramissioni Rai e prove degli artisti (Pelù, Nek e Renga, Annalisa, Rappresntanti di Lista e Achille Lauro) poi il Green carpet che è una cartolina, un tributo alla Liguria, un microcosmo un cui troverete tutti i fiori del territorio., in collaborazione con Sanremo piante di Mimmo Scognamiglio. Un'altra eccellenza è la Nave Costa con i suoi croceristi che scenderanno in città. E poi Piazza Borea d'Olmo con Radio 2, la casetta Dyson e poi ancora Forte di Santa Tecla con una mostra dedicata a Raffaella Carrà e allestita grazie a The Malle e Swarovski"

"Il programma della nave prevede collegamenti durante il Festival - conclude Williams Di Liberatore, Capopregetto di "Tra palco e città" - ci saranno in ordine a partire da martedì Salmo, Fedez, Gue Pequeno, Takagi e Ketra e di nuovo Salmo. A terra invece ci sarà la novità di un trenino sponsorizzato, fruibile da tutti, che partirà da Santa Tecla e farà sosta in Piazza Colombo, Via Roma e terminerà la sua corsa davanti al Casinò. Lunedì sera come detto ci saranno i fuochi d'artificio e la Nave Costa si illuminerà e verso le 18 davanti al Teatro Ariston ci sarà un breve spettacolo in onore di Raffaella Carrà"