Tre osterie imperiesi premiate da Slow Food

Enogastronomia

In totale sono 10 le osterie liguri che hanno ottenuto il riconoscimento

Uscita la nuova guida 2022

Ci sono anche 3 osterie dell'imperiese tra le 10 osterie della Liguria premiate da Slow Food. Un totale di 246 premiate in Italia per la ristorazione più autentica e di qualità: per loro il simbolo della "chiocciola" assegnata ai locali che raccontano al meglio il gusto italiano

La Liguria considerate le sue dimensioni e popolazione, ha ottenuto un risultato eccellente, ben 10 chiocciole e 65 segnalazioni (prima erano 63).

Nella nostra provincia a ricevere la chiocciola Slow Food sono state:

Magiargè Vini e Cucina, Bordighera

A Viassa, Dolceacqua (IM)

Cia de Bià, Badalucco (IM)

È uscita infatti la guida alle Osterie d'Italia 2022 dell'associazione, che ogni anno riconosce le migliori trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti per buona accoglienza, cucina territoriale, attenta selezione delle materie prime e giusto prezzo