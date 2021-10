Allerta meteo scuole chiuse nel ponente

Ordinanze sindacali

Già i primi sindaci hanno firmato l'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

Appena diramata l'allerta meteo per domani che è prevista arancione per i bacini medi e piccoli della provincia di Imperia, mentre in quelli grandi resta per gialla, già alcuni sindaci hanno dato comunicazione di essere in procinto di firmare l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. I primi sono stati Mario Conio di Taggia, Davide Gibelli di Camporosso, Giorgio Giuffra e Armando Biasi di Vallecrosia. Seguiranno certamente altre ordinanze.

Anche il sindaco Alberto Biancheri, nonostante nei grandi bacini l'allerta sia gialla, ha deciso di firmare l'ordinanza per la chiusura delle scuole.

Articolo in aggiornamento