Aurelia Bis: FDI pensa a un mix tra due delle quattro alternative

Aurelia Bis: Fratelli d'Italia pensa ad unire due delle quattro "alternative" proposte da Anas al comune di Sanremo per completare la sezione sanremese della strada statale.

Aurelia Bis: la proposta di Fratelli d'Italia

La relazione è curata dal geometra Alessandro Albiosi, n qualità di presidente del Dipartimento Lavori Pubblici di Fratelli d'Italia Sanremo, in collaborazione con il geometra Luca Marvaldi e l'architetto Marco Caldarelli. Tale proposta è stata presentata dal Consigliere Luca Lombardi (supportato da Marvaldi), per la convocazione, ieri, della seconda commissione consiliare chiamata ad esaminare le proposte.

L'Aurelia Bis secondo Fratelli d'Italia: la soluzione B "impattante"

"La proposta denominata “BD”- spiega il geometra Albiosi- , assorbe il meglio delle due soluzioni prese in esame da Anas. Nel valutare la soluzione “B” si sono riscontrate criticità in merito al forte impatto ambientale che avrebbe lo svincolo denominato “Foce” il quale sarebbe formato da una serie di ponti di modeste dimensioni che collegherebbero il futuro prolungamento dell'Aurelia bis verso Ventimiglia con una bretella molto complessa atta a collegare un’uscita sia in zona San Lorenzo, successivamente un’uscita denominata rotatori Padre Semeria e successivamente tramite un tunnel interrato s Aurelia lo sbocco finale presso la zona di capo nero".

"Vizi e virtù" della soluzione D

"La soluzione “D” a differenza della precedente ha un’uscita denominata Svincolo Foce molto meno impattante- continua- , ma vede un curvone verso monte situato completamente in un tunnel interrato, che porta ad una ennesima uscita a Pian di Poma. L’Aurelia Bis verso Ventimiglia Continuerebbe più bassa rispetto alla soluzione B".

Si arriva alla soluzione BD

"La soluzione denominata “BD”, prende in considerazione le due soluzioni migliorandone l’impatto ambientale- spiegano da FdI- e diminuendo i costi di realizzazione di entrambe, in quanto i due Svincoli Foce e rotatoria Pian di Poma rimarranno sempre gli stessi proposti nella soluzione D. Verrà escluso il curvone interrato a monte in quanto per raggiungere dalla rotatoria via Padre Semeria l’uscita su Capo Nero, potrebbe essere realizzato l’innesto preso in considerazione nella proposta B".

Aurelia Bis: il miglioramento secondo FDI

La relazione si conclude con il riassunto:

Tale soluzione vede il miglioramento nei seguenti punti.

- svincolo con ponti impattanti su Rotatoria Foce non più

realizzato;

- tratto in curva verso monte da Rotatoria Foce a uscita su pian di Poma nella parte a monte non realizzato con eliminazione di un Tratto di circa km 2,00;

- meno impatto ambientale e meno costi di realizzazione;