Cordoglio a Bordighera per la morte di Valerio meccanico di 30 anni

E' morto Valerio Core

E' cordoglio a Bordighera, ma non solo, per la morte di Valerio Core, 30 anni, meccanico stroncato da una malattia con la quale ha combattuto per diversi mesi. Molto affranti i tanti che lo conoscevano come i fratelli Agosta nella cui officina aveva iniziato il tirocinio. Tutti lo ricordano come la classica "bella persona", molto apprezzato e stimato.