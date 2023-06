Gli eventi in Riviera fino al primo giorno d'estate

L'estate si avvicina a tappe forzate: e mentre i Comuni presentano il calendario degli eventi estivi, ecco una selezione degli apputamenti che ci accompagneranno fino al primo giorno ufficiale della bella stagione. Ecco gli eventi i Riviera giorno per giorno

Gli eventi in Riviera sabato 17 giugno

CERIANA

Beneficenza

Alle ore 19.30 nei Locali del Sottopiazza cena di beneficenza a tema Moscatello di Taggia a cura dell'Association Martini Humanitaire, per sostenere l'orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto in Repubblica di Guinea.

CERVO

Cervo ti Strega

Alle ore 21.30 in piazza dei Corallini incontro con i 5 finalisti della 77esima edizione del Premio Strega 2023. Conduce la giornalista Serena Bortone. Intermezzi musicali a cura di Ines Aliprandi (voce, pianoforte) e Marco Neri (chitarra).

COSTARAINERA

Letture al Parco Novaro

Alle ore 18 al Parco del Benessere G.F. Novaro incontro di poesia per bambini dedicato al tema del territorio di Costarainera. Conduce Patrizia Massano

DIANO CASTELLO

Gin nel borgo

Dalle ore 18 in piazza Matteotti a mezzanotte festival dei distillati di ginepro della Riviera Ligure, con aziende di gin del territorio e corner dedicati alla gastronomica locale, curati da Amici del Castello, Famia Dianese, Pro Loco Alta Valle Dianese e Rebattabuse (bus navetta gratuito dalla Aurelia).

DIANO MARINA

Inizio estate

Dalle ore 08 alle 20 nel centro cittadino 11ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, intrattenimento, possibilità commerciali.

Giornate Europee dell'Archeologia

Al Museo Civico per le “Giornate Europee dell'Archeologia”, alle ore 10,30 e ore 15,30 visita guidata al percorso espositivo della Sezione Archeologica: dal paleolitico ai longobardi.

Notte Bianca

Dalle ore 18 a tarda sera nel centro la Notte Bianca a cura di Vivi Diano Marina... con noi.

DOLCEACQUA

Bergallo AndAmici

Alle ore 21.30 al Castello Doria spettacolo “S-Coach” di Massimo Olcese, Gabriele Baroni, Lucia Vignati, Francesco Fontana. Info e biglietti: wwww.culturadolceacqua.it

IMPERIA

Festa di San Giovanni

Dalle 08.30 alle 22 e fino al 25 giugno in Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, 43ª edizione della Festa di San Giovanni e 15° di MercantIneja: stand espositivi, ristorante con specialità del territorio, intrattenimenti musicali

OSPEDALETTI

Brocante

Dalle ore 8 alle 19 in corso Regina Margherita mercatino di antiquariato e collezionismo.

International Street Food

Fino al 18 giugno in piazza Caduti di Nassiriya e via XX settembre dalle ore 19 International Street Food a cura dell’associazione Fiori eventi.

PERINALDO

Osservazione celeste

Alle ore 21.30 all'Osservatorio Astronomico Comunale Cassini serata di osservazione del cielo, di nebulose, ammassi stellari e stelle doppie.

SAN LORENZO AL MARE

Notte della Musica 2023

Dalle ore 19 nel centro storico concerti con Efem System (BarVetto), I mercenari (Bar dei pescatori) e Onde radio (Ristobar da Emy), chitarra flamenca con Francis Duende (Ristorante Barbara), Mystic '79 (Bar Minigolf L'oasi), dj set (Caffè del Teatro) e serata latina (Bistrot Le Due Marie).

SANREMO

Due secoli di moda maschile

Fino al 3 luglio al Forte di Santa Tecla visitabile la mostra “Due secoli di moda maschile”, collezione di abiti ed accessori d'antan, a cura del Centro Studi Stan Kenton. Orario mostra: fino al 18 giugno, da mercoledì a domenica 10-13 e 15-18, dal 21 giugno, da mercoledì a domenica 17.30-23.

Live Fun Golf Adhoc

A Circolo Golf degli Ulivi per tutto il giorno “Live Fun Golf Adhoc”, gara di golf con punti ristoro, in un percorso che valorizza anche la gastronomia.

Iscrizioni Run for the Whales 2023

Dalle ore 10.30 al Campo di Atletica di Pian di Poma iscrizioni alla 10 Km e Family Run, ritiro pettorali per la Half Marathon, e 10 km e consegna pacchi gara per la Half Marathon, 10 km e Family Run.

Run for the Whales 2023

Al Campo di Atletica di Pian di Poma alle ore h 18.30 partenza 10K Run for the Whales, a seguire partenza Family Run Run for the Whales; alle 20.30 premiazione.

VENTIMIGLIA

Monaco Tagging Tournament

Fino al 18 giugno alla Marina de Cala del Forte in programma Monaco Tagging Tournament, torneo di pesca sportiva d'altura e costiera con circa 30 partecipanti dal Principato di Monaco, Italia e Francia.

Mercatino

Dalle 9.00 in in via Aprosio mercatino creativo, artistico e di artigianato.

I Templari

Alle ore 18 nella Chiesa di San Francesco a Ventimiglia Alta incontro dal titolo “I Templari – fascino senza tempo”. Relatori: Mauro Mazzon, Sergio Pallanca, Ivano Anfosso. A cura di Lions Clubs International Distretto 108Ia3 e Lions Club Ventimiglia.

Giacomo Barberis

A Palazzo Hanbury all'interno degli omonimi Giardini, fino al 1 luglio visitabile dalle 16.00 alle 18.30 visitabile Mare Nostrum, esposizione delle opere di Giacomo Barberis.

Notte Bianca dei cartoni animati e dei supereroi

Dalle ore 19 alle 02 nel centro cittadino esibizioni di gruppi musicali e locali aperti per la 13ª Notte Bianca dei cartoni animati e dei supereroi.

(R)Estate a Grimaldi

Alle ore 21 nel centro di Grimaldi, sulla terrazza, concerto di Andrea Lupi Quartet, con Andrea Lupi (basso, voce e chitarra), Valerio Perla (batteria e percussioni), Roberto Molesti (piano e fisarmonica) e Cris Pacini (sassofono). In programma musica folk, blues, jazz. Ingresso libero

Domenica 18 giugno

BAJARDO

Libri

Alle 16.00 alla sala del Castello presentazione della guida “111 luoghi della Riviera dei fiori che devi proprio scoprire” (Emons, 2022) di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. I due autori saranno ospiti di Bajardo, per una presentazione organizzata in collaborazione con il Comune.

BORDIGHERA

Andandu

Passeggiata alla scoperta della Valle della frazione Sasso. Ritrovo dalle ore 08.30 alle 09 in piazza Caprera a Sasso. Percorso a Seborga, Passo del Ronco e a Monte Nero e rientro, con tappe di ristoro. Pranzo offerto dalla Pro Loco Sasso. Iscrizioni 12 euro

CAMPOROSSO

Hobbisti e brocante

Dalle ore 9 alle 19 in in piazza Garibaldi e in piazza D'Armi mercatino degli hobbisti e del brocante

DIANO MARINA

Inizio estate

Dalle ore 08 alle 20 nel centro cittadino 11ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, intrattenimento, possibilità commerciali.

DOLCEACQUA

Bergallo And Amici

Alle ore 21.30 al Castello Doria spettacolo comico “Rete Quokka” con Raffaele Barca, Alessandro Bergallo, Raffaele Casagrande, Antonella Loliva, Matteo Traverso. Info e biglietti: wwww.culturadolceacqua.it

IMPERIA

Villa Grock

Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown in via Via Fanny Roncati Carli ore 15:00 - 18:00. Biglietti acquistabili su vivaticket.it e in loco

Festa di San Giovanni

Per la 43ª edizione della Festa di San Giovanni - 15° MercantIneja, cerimonia di inaugurazione alle 18.30 in Banchina Aicardi. Esposizioni, incontri, serate gastronomiche fino al 25 giugno

OSPEDALETTI

Memorial Mirko Rondelli

Dalle 8.30 alle 16 in in corso Regina Margherita raduno di auto storiche prodotte prima degli anni ’50, a cura del Club Ruote d’epoca Riviera dei Fiori.

International Street Food

In piazza Caduti di Nassiriya e via XX settembre dalle ore 19 International Street Food a cura dell’associazione Fiori eventi.

SANREMO

Mostra e libro

Ultimo giorno al Museo Civico per visitare la mostra di poesie visive di Daniela Mencarelli Hofmann. Alle 17.30 presentazione del libro di Mencarelli Hofmann “L’immagine e la parola / Das Bild und das Wort”. Introduzioni di Bianca Scaglione, letture di Loredana De Flaviis. Iniziativa a cura de Le Muse Festival al Femminile. Ingresso libero.

Due secoli di moda maschile

Fino al 3 luglio al Forte di Santa Tecla visitabile la mostra “Due secoli di moda maschile”, collezione di abiti ed accessori d'antan, a cura del Centro Studi Stan Kenton. Orario mostra: fino al 18 giugno, da mercoledì a domenica 10-13 e 15-18, dal 21 giugno, da mercoledì a domenica 17.30-23.

Scuola di musica

Alle ore 17 al Teatro dell'Opera del Casinò saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica Respighi.

TAGGIA

Brocante

Dalle ore 8 alle 19.30 al Parcheggio coperto mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità.

VALLEBONA

Verità, bugie e fiori d’arancio

Alle ore 16.30 in piazzetta U Fogu preparazione delle bugie tradizionali, aromatizzate ai fiori d’arancio, e degustazione dell’acqua di fiori d’arancio amaro, presidio Slow Food. Alle ore 18.30 presentazione della guida “111 luoghi della Riviera dei fiori che devi proprio scoprire” di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri.

VENTIMIGLIA

Monaco Tagging Tournament

Ultimo giorno si svolgimento alla Marina de Cala del Forte del Monaco Tagging Tournament, torneo di pesca sportiva d'altura e costiera con circa 30 partecipanti dal Principato di Monaco, Italia e Francia.

Lunedì 19 giugno

IMPERIA

Festa di San Giovanni

Dalle 08.30 alle 22 e fino al 25 giugno in Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, 43ª edizione della Festa di San Giovanni e 15° di MercantIneja: stand espositivi, ristorante con specialità del territorio, intrattenimenti musicali

VENTIMIGLIA

Giacomo Barberis

A Palazzo Hanbury all'interno degli omonimi Giardini, fino al 1 luglio visitabile dalle 16.00 alle 18.30 visitabile Mare Nostrum, esposizione delle opere di Giacomo Barberis.

martedì 20 giugno

Martedì 20 giugno

DIANO MARINA

Diano in Musica

Tutti i martedì sera, da fine giugno a inizio settembre, concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino: tre band suonano contemporaneamente, due nell'isola pedonale del centro cittadino e una nell'area manifestazioni sul Molo delle Tartarughe. Organizzazione a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina.

Mercoledì 21 giugno, gli eventi in Riviera del primo giorno d'estate

BORDIGHERA

Festa della musica

Dalle 18:30 muica dal vivo in vari punti della città (FANTOMATIK ORCHESTRA, vie del centro; BIG TROUBLE, corso Italia; LOS CUBANOS, via Vittorio Emanuele II all'altezza dei giardini del Palazzo del Parco; RADIOGROCK, Terrasanta; GROOVYBOYZ, piazza della Stazione). Inoltre per le vie della città esibizioni di CLAUDIA MURACHELLI; UNDA DUO; FELIX Do NASCIMIENTO; QUEL DUO LÍ, e in piazza della Stazione Street Food.

CERVO

Festa della musica

Dalle 19 musica dal vivo in vari punti del borgo e alle 22 recital di piano in Oratorio Santa Caterina

IMPERIA

Festa di San Giovanni

Dalle 08.30 alle 22 e fino al 25 giugno in Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, 43ª edizione della Festa di San Giovanni e 15° di MercantIneja: stand espositivi, ristorante con specialità del territorio, intrattenimenti musicali

SANREMO

Orchestra Sinfonica di Sanremo

Alle ore 21 al Forte di Santa tecla per la Festa della musica concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, direttore Claudio Cohen

VENTIMIGLIA

Yoga al Forte

Dalle 19.30 alle 20.45 sulla terrazza del Forte dell’Annunziata lezioni di yoga con la Scuola Yoga Pramiti