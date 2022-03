In viaggio verso l'Ucraina il convoglio umanitario "Misericordiae"

E’ partito ieri mattina da Vallecrosia il primo tassello del convoglio umanitario, frutto della collaborazione tra la Federazione Regionale Misericordie della Liguria, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, il Veospss Ordine Templare Cristiano ed altre realtà del territorio.

Il viaggio coordinato dalle Misericordie Liguri, ha fatto la prima tappa a Genova dove si sono aggiunti altri mezzi e personale tecnico delle Misericordie tra cui la Fondazione Pallavicini e GenovaRent che hanno messo a disposizione 2 pullman.

Tra gli obiettivi, la consegna di un’ambulanza di rianimazione alla città di Leopoli donata dalla Federazione Regionale Misericordie della Liguria alla comunità Ucraina.

All’andata il convoglio trasporterà viveri, indumenti, materiale sanitario e farmaci; al rientro tornerà con circa 90 persone rifugiate di guerra.

Prima di lasciare la Liguria, la colonna si è fermata anche a Busalla (GE) in quanto gli alunni dell’Istituto comprensivo locale hanno voluto affidare ai volontari beni di prima necessità e vestiti per il popolo Ucraino.

Il rientro a Genova è previsto per lunedì mattina, dove le Misericordie accoglieranno i rifugiati e quindi li accompagneranno nei centri di accoglienza preposti.

“E’ doveroso un ringraziamento, oltre che ai preziosi partner Genovesi, anche a chi si è prodigato per far si che la missione prendesse forma sul nostro territorio ed in particolare a tutta la Federazione Regionale Misericordie della Liguria ed ai volontari della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia vero motore di questa missione, al Veospss Ordine Templare Cristiano per la straordinaria collaborazione, alla Farmacia Dott. Goso per la logistica e lo stoccaggio di farmaci e materiale sanitario, al Despar ed Eurospin di Vallecrosia per la raccolta di alimenti e beni di prima necessità e per finire a Don Rito Alvarez, nostro Confratello, e Padre Giovanni della Parrocchia di Terra Santa Bordighera per il prezioso supporto“ –