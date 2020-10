Indagini anche con la Francia per identificare i 5 cadaveri recuperati tra Santo Stefano e Ventimiglia

Cinque cadaveri

C’è un’equipe di investigatori formata da capitaneria di porto, carabinieri e polizia, in contatto con le autorità francesi, che sta indagando per dare un nome e un volto ai cinque corpi: quattro recuperati in mare, tra Ventimiglia, Sanremo e Santo Stefano e uno nel fiume Roya, in frazione Trucco di Ventimiglia. Si parla, infatti, di una quindicina di dispersi nel sud della Francia, in seguito alla tempesta Alex che ha flagellato anche il Ponente della Liguria.

