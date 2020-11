Liguria verso la zona arancione. Decisione a inizio settimana

C’è anche la Liguria tra le regioni candidate a “cambiare colore”, ossia a innalzare da giallo ad arancione il livello di rischio per la circolazione del Coronavirus sul territorio, comportando ulteriori restrizioni per i cittadini.

Liguria verso la zona arancione

La decisione è attesa per i primi giorni della prossima settimana, quindi questo potrebbe essere l’ultimo week-end, per i liguri, con qualche bar e qualche ristorante aperti – quantomeno per il pranzo della domenica – e con la libertà di muoversi tra i comuni. Di norma i dati sono raccolti e elaborati il venerdì dall’unità di crisi della Protezione Civile, ma il ministro Speranza ha disposto che fosse lasciato più tempo.

Pressione sugli ospedali liguri

Nella giornata di ieri, a margine della conferenza stampa di aggiornamento sull’andamento del Coronavirus nella regione, anche il Governatore Toti ha ammesso che la paventata possibilità di un cambio di colore non sia infondata. A preoccupare gli esperti è la presenza e la velocità di diffusione del virus su alcune aree del territorio, come nella Città Metropolitana di Genova, e la pressione ospedaliera. A preoccupare non sono solo gli 81 ospedalizzati in più della giornata di ieri, quanto la progressiva occupazione dei posti in terapia intensiva. Secondo gli ultimi dati raccolti (venerdì 6 novembre), i pazienti i TI sono 78 su 209 posti disponibili, numero superiore, anche se di poco, al 30% che il Ministero della Salute ha indicato come soglia di sicurezza. Lo stesso governatore ha evidenziato come, parlando di pressione ospedaliera, i ricoveri siano aumentati di numero rispetto ai tragici mesi del primo lockdown, ma siano diminuite, fortunatamente, le terapie intensive (QUI)