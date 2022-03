L'on. Di Muro sulle dimissioni di Bevilacqua da capogruppo Lega: "Non mi piace il metodo"

CRISI ALL'INTERNO DEL PARTITO

L'onorevole interviene sulle odierne dimissioni di Bevilacqua da capogruppo della Lega

“Ho appreso della sua volontà di lasciare la carica di capogruppo, non mi piace il metodo, avrei preferito, per rispetto degli altri consiglieri e assessori, ma anche degli iscritti, che ci fosse un confronto, come avveniva un tempo in politica, visto che si parla di scelte interne al partito. Il primo passo sarà quello della nomina di un nuovo capogruppo e per questo motivo ho convocato tutti i consiglieri per incontrarci al più presto”.

Così l’onorevole Flavio Di Muro, segretario provinciale della Lega, nonché del coordinamento cittadino di Ventimiglia, commenta la decisione del consigliere comunale di maggioranza, Marcello Bevilacqua, di abbandonare la carica di capogruppo restando, però, almeno per il momento, nel partito.

“Alcune dichiarazioni posso comprenderle e condividerle - prosegue Di Muro - tranne l’impegno della Lega a livello nazional sull’immigrazione. Proprio ieri sono stato l’unico esponente politico nazionale a parlare con la commissaria europea degli Affari interni, per sottoporre il caso di Ventimiglia. Il fatto è che spesso mi trovo da solo a combattere questa battaglia”.

Su un’eventuale sfiducia n ei confronti del consigliere Bevilacqua o di procedimenti disciplinati del partito, Di Muro afferma: “Mi riservo di valutare nei prossimi giorni cosa fare, ma al momento l’urgenza è nominare un nuovo capogruppo”. Il gruppo della Lega in Consiglio comunale a Ventimiglia è formato da: Roberto Nazzari, Massimo Giordanengo, Domenico Calimera, Andrea Spinosi e appunto Marcello Bevilacqua.