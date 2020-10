Sette morti per Covid nelle ultime 24 ore in Liguria

Sono sette i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 19 ottobre 2020 alle 14 di oggi, 20 ottobre, comunicati dalle direzioni sanitarie degli ospedali e aziende sanitarie Liguri. Nessun paziente deceduto in provincia di Imperia, dove al momento non si registrano neppure ricoverati in terapia intensiva. Sono attualmente 32 i pazienti in semintensiva a Sanremo.

Qui i dati dei positivi in tutta la Liguria

Il dettaglio dei deccessi nelle 5 Asl liguri

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

ASL 2

La Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 segnala il decesso di una donna di 88 anni della provincia di Savona.

ASL 3

La direzione medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala tre decessi:

– Donna di 88 anni con comorbidità deceduta il 19/10/2020 nel reparto di Medicina

– Uomo di 86 anni deceduto il 20/10/2020 in PS/OBI

– Uomo di 82 anni con comorbidità deceduto il 20/10/2020 in PS/OBI

ASL 4

Segnala un decesso: una donna di anni 89 residente a Cogorno, deceduta il 19/10/2020 presso il Reparto Covid di Sestri Levante.

ASL5

Segnala un decesso: uomo di anni 73 residente nel Comune di Arcola, deceduto in UTI ospedale Sarzana il 19/10/2020.

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala il decesso di una paziente (donna) di 79 anni, residente a Genova, deceduta il 20/10/2020 presso il 1° piano del Pronto Soccorso.