Triplicati i positivi in Liguria. Ma più che triplicati i tamponi eseguiti

Sono 907 i nuovi casi di Coronavirus in Liguria, su 6.062 tamponi. Sia i positivi che i test sono triplicati rispetto a ieri ( i tamponi erano circa 1800) ma la proporzione rimane simile ( il 15% circa ha dato esito positivo). I positivi totali in Liguria sono 7.842, ben 854 in più di ieri. Salgono anche i ricoveri: sono 67 in più per un totale di 537, dei quali 32 sono in terapia intensiva. Nella nostra provincia i casi confermati sono 495, 52 identificati nelle ultime 24 ore, mentre i pazienti internati nelle strutture ospedaliere salgono a 35 (+4), fortunatamente nessuno in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore i morti sono 7 (QUI i dettagli).

I dettagli sui nuovi positivi in Liguria

• ASL 1: 52

18 contatti caso confermato

34 attività screening

• ASL 2: 39

15 contatto caso confermato

23 attività screening

1 settore sociosanitario

• ASL 3: 762

310 contatto caso confermato

442 attività screening

10 settore sociosanitario

• ASL 4: 26

12 contatto caso confermato

14 attività screening

• ASL 5: 28

19 contatto caso confermato

9 attività screening

I dati di oggi

BOLLETTINO CORONAVIRUS – DATI 20 OTTOBRE

TOTALE tamponi effettuati 384.376 6.062 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 19.345 907 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.471 48 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 16.874 859 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 7.842 854

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 695 LA SPEZIA 944 IMPERIA 495 GENOVA 5.028 Residenti fuori Regione/Estero 214 altro/in fase di verifica 466 TOTALE 7.842

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 537 32 67 ASL1 35 0 4 ASL2 51 3 7 Ospedale Policlinico San Martino 156 10 22 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 72 5 7 Ospedale Gaslini 21 0 -1 ASL3 globale 116 8 27 ASL 3 Villa Scassi 116 8 27 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 38 0 6 ASL4 Sestri Levante 28 0 0 ASL4 Lavagna 9 0 5 ASL4 Rapallo 1 0 1 ASL5 globale 48 6 -5 ASL5 Sarzana 48 6 -5 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 3.947 506 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risultano negativi in due test consecutivi) 9.856 47 Deceduti: F anni 83 deceduta il 16/10 ospedale Savona F anni 91 deceduta il 18/10 ospedale Savona F anni 86 deceduta il 19/10 ospedale Savona M anni 81 deceduta il 19/10 ospedale Villa Scassi M anni 92 deceduta il 19/10 ospedale Villa Scassi M anni 73 deceduta il 19/10 ospedale Sarzana 1.647 6

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 593 ASL 2 1766 ASL 3 1072 ASL 4 402 ASL 5 617 Liguria 4450