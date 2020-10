Torna potabile l’acqua in zona Levà a Taggia

L’ordinanza di non potabilità era stata emessa dal sindaco Mario Conio lo scorso 5 ottobre

Rivieracqua ripristina il funzionamento degli impianti di Levà

“A seguito della comunicazione pervenuta dalla Società Rivieracqua vi informo che è stato ripristinato il regolare funzionamento degli impianti di Levà – a scriverlo con un posto su Facebook è il primo cittadino di Taggia Mario Conio che continua Per questo motivo ho revocato l’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa lo scorso 05 ottobre 2020. Da questo momento è quindi possibile riutilizzare l’acqua ad uso alimentare potabile senza nessuna prescrizione”

Il primo cittadino interviene anche sulla situazione dopo il crollo di parte dell’argine del torrente Argentina di questa notte (leggi qui)

“Comunico inoltre che il crollo di parte dell’area lungo l’argine sinistro verificatosi nella serata di ieri, ha causato anche la rottura di un’importante conduttura dell’acqua potabile che serve l’area in sponda sinistra della città nell’abitato di Taggia.

A breve verrà collocata una autocisterna dei Vigili del Fuoco nel parcheggio in zona San Martino. I tecnici intanto sono a lavoro per ripristinare il guasto”