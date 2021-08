Travolta da un camion: fuori pericolo di vita la presidente della Croce Azzurra Monica Brenna

Fuori pericolo Monica Brenna

E' fuori pericolo di vita Monica Brenna, 45 anni, presidente (governatore) della Croce Azzurra Misericordia, di Vallecrosia, che è stata travolta da un camion per il movimento terra, nel primo pomeriggio, poco lontano dalla sede della pubblica assistenza. Ha tuttavia, riportato una profonda lesione a una gamba, che i medici sperano di poter "recuperare" e una microfrattura a un dito del piede.

Portata d'urgenza in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, al momento si trova in pronto soccorso e verrà presto trasferita in ortopedia.

Stando a quanto finora ricostruito

la donna avrebbe cercato di passare tra un furgone posteggiato e un camion per il movimento terra fermo in coda (per un altro incidente piccolo incidente), quando alla ripartenza del traffico, non è ancora chiaro se sia stata urtata o abbia perso l'equilibrio, ma è caduta. Il pesante mezzo l'ha così travolta, ferendola agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri. Monica Brenna è stata portata all'eliporto di Bordighera, dove è atterrato l'elicottero Grifo che l'ha trasbordata al più specializzato ospedale del Savonese.