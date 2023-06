Demanio Marittimo: le regioni chiedono un ruolo più forte

Si è tenuto oggi presso la sede di Roma della Regione Liguria, il tavolo tecnico nazionale del demanio marittimo interregionale, convocato dall'assessore ligure Marco Scajola, in qualità di coordinatore del Tavolo.

L'incontro

L'incontro è stato convocato per avviare un confronto sulle discussioni in corso nel Tavolo Tecnico Nazionale, che si è già riunito due volte questo mese e si riunirà nuovamente il 21 giugno prossimo. "L'obiettivo- spiega Marco Scajola- è di ampliare il Tavolo interregionale, coinvolgendo più persone tecniche anziché una sola come previsto fino ad ora". Le regioni concordano sulla necessità di una riforma del demanio marittimo, richiesta da diversi anni. Il tempo stringe, e le regioni hanno ribadito la loro volontà di collaborare pienamente ai lavori del Tavolo nazionale. Il tavolo ha apprezzato il lavoro svolto dalle Regioni nella realizzazione delle mappe, che costituiscono una base fondamentale per qualsiasi considerazione e pianificazione futura. L'assessore conclude la riunione affermando che:" le regioni hanno dimostrato un grande senso di responsabilità partecipando all'incontro del demanio", inoltre sottolinea che tale riforma, dovrà tenere conto delle peculiarità della cultura balenare italiana e della presenza di migliaia di imprese che operano lungo le coste, preservando il lavoro e il "made in Italy" che è oggetto di invidia da parte del mondo.