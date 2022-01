Quirinale: dopo il voto Toti cita Mao e invita a un "patto per la continuità"

Elezioni Capo dello Stato

Il governatore insiste sulla necessità di preservare l'esecutivo per traghettare il paese fuori dalla pandemia.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha votato al secondo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica.

"Patto per la continuità del governo"

“Occorre un patto per garantire continuità di governo in un momento difficile come l’attuale che ci consenta di uscire dall’emergenza della pandemia, salvaguardare la sanità, la scuola e rilanciare economia e lavoro per dimostrare che siamo un grande Paese" ha sottolineato il presidente Toti.

"Ogni lunga marcia comincia con un passo"

"Le votazioni in bianco di oggi sono un segnale di dialogo”. “In tutti i modi – ha aggiunto il presidente Toti – parafrasando Mao - , anche una lunga marcia comincia con un passo e questo è un passo. Poi giovedì e venerdì saranno le giornate clou, perché si abbassa il quorum e sarà possibile trovare soluzioni più condivisibili".