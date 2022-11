Torna la Maratona di Sanremo nella città dei fiori

Torna il quattro dicembre la ormai tradizionale Maratona di Sanrmeo, dell'omonima associazione Sanremo Marathon e Pro San Pietro, l'evento podistico per mettere in vetrina le peculiarità del territorio che rappresenta di fatto un punto di riferimento non solo della provincia e della Liguria, ma anche del Sud della Francia, del Piemonte e della Lombardia.

Torna la Maratona di Sanremo

Alla presentazione gli organizzatori e gli assessori Massimo Rossano e Giuseppe Faraldi. Al Casinò anche gli organizzatori Igor Varnero e Gianfranco Adami

La manifestazione si compone di quattro anime: la maratona, la mezza maratona, la family run e la 10km non competitiva.

Le iscrizioni

La manifestazione conta già oltre 900 iscritti, record di iscritti, a fronte dei 750 dell'anno scorso (e tredicesimo posto per numero di "arrivati" oltre 200). Sarà possibile iscriversi fino a giovedì sul sito ufficiale o al desk al campo di atletica: venerdì dalle 14:30 alle 18:00, sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 e 18:00. Per la 10km e la family run sarà possibile iscriversi anche domenica dalle 7:00 alle 8:30.

Il percorso

Partenza e traguardo nel campo di atletica di Pian di Poma. Si parte verso Ospedaletti, al termine della pista ciclabile il giro di boa e poi verso levante, attraversando dieci comuni della provincia di Imperia. Si procederà lungo tratti di lungomare (Sanremo e Santo Stefano al Mare), e nei centri storici (Riva Ligure).

Il programma

Alle ore 9 al via sia la maratona che la mezza maratona. Alle ore 10 l'aspetto non competitivo, per promuovere uno stile di vita sano, con la family run e la 10km. La premiazione è prevista per le 12:00 a Pian di Poma.

Il convegno

L'evento è anticipato da un convegno, con ingresso libero, alle ore 15:00 presso la sala "privatissima" del Casinò di Sanremo. La prima parte dedicata all''azienda che produce integratori sportivi Keforma, con focus sull'alimentazione, con il dottor Stefano Bieschi. La seconda parte dedicata al progetto Social Reality Sanremo Marathon. Relatori i cinque atleti e i quattro tecnici che hanno seguito il progetto: rispettivamente Monia Spinelli, Manlio Monge, Claudio Rossoni, Luca Bollettino e Nicoletta Olivieri e lo staff tecnico composto da Roberto Giacopelli, Cesare Zanotti Alessandro Bellanca e Stefano Bieschi.