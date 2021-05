Dalle 23 di stasera via alle prenotazioni per il vaccino per gli over 18

Prenotazioni volontaria con AstraZeneca

Ecco come fare a prenotarsi su base volontaria

Dalle 23 di oggi, lunedì 24 maggio, tutti i liguri che hanno già compiuto 18 anni potranno prenotare il vaccino anti-Covid AstraZeneca o Johnson&Johnson sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it

Le persone rientranti in fasce di età per cui è stata già avviata la fase di prenotazione avranno a disposizione l’alternativa tra vaccino mRNA (Pfizer e Moderna) e a vettore virale (AstraZeneca o Johnson&Johnson)

La fascia 40-44, per cui le prenotazioni partiranno dalle 23 di venerdì 28 maggio solo online e da lunedì 31 maggio attraverso gli altri canali, potrà prenotare da questa sera il vaccino AstraZeneca, mentre da venerdì 28 avrà a disposizione le due opzioni

La fascia 18-39 avrà a disposizione solo l’opzione AstraZeneca, in attesa che vengano aperte le prenotazioni anche con altre tipologie di vaccini una volta completate le fasce di età prioritarie

Ricordiamo a chi volesse cambiare data a una prenotazione già ricevuta optando per un vaccino a vettore virale (AstraZeneca o Johnson&Johnson), che prima è necessario cancellare la prenotazione per poi procedere a una nuova