Sparito il defibrillatore di corso Imperatrice a Sanremo

Sparito il defibrillatore dell'Imperatrice a Sanremo

Il defibrillatore di corso Imperatrice, a Sanremo, è sparito. Se sia stato rubato o se ne sia impossessato qualcuno per un soccorso, non è chiaro, ma al momento la bacheca è vuota. Nel caso in cui si trattasse di un furto o una appropriazione indebita, si tratterebbe di un fatto grave, visto che si tratta di una apparecchiatura in grado di salvare vite umane.